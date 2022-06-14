В ООН заявили, что оценивают ситуацию в Донецке как чрезвычайно напряжённую

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Организация Объединённых Наций оценивает ситуацию в Донецке как чрезвычайно напряжённую, сообщили в офисе Генсека ООН Антониу Гутерреша.
В ООН заявили, что оценивают ситуацию в Донецке как чрезвычайно напряжённую
  • AP

Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Наши коллеги на земле, занимающиеся гуманитарной работой, сообщили нам, что ситуация в Донецке остаётся крайне напряжённой. Эскалация напряжённости за последнюю неделю причинила огромные страдания гражданским лицам, включая людей, оказывающих помощь и проживающих в городе», — приводит его слова ТАСС.

Дюжаррик также напомнил об обстреле здания роддома в Донецке. 

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал ситуацию с участившимися обстрелами Донецка со стороны ВСУ.

По его словам, рост числа обстрелов Донецка «ни в какие ворота не лезет».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что 13 июня ВСУ шесть часов вели непрерывный обстрел города.

В результате обстрелов погибли пять человек, ещё 33 мирных жителя получили ранения.

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