Помощник президента Ушаков: рост числа обстрелов Донецка «ни в какие ворота не лезет»

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Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал ситуацию с участившимися обстрелами Донецка со стороны ВСУ.
Помощник президента Ушаков: рост числа обстрелов Донецка «ни в какие ворота не лезет»
  • AP

«Ужасные вещи происходят. Интенсивные обстрелы гражданских районов в Донецке. Это вообще уже ни в какие ворота не лезет, просто войсковая операция против мирного гражданского населения», — заявил Ушаков.

Он также отметил, что реакция ООН на усилившиеся обстрелы Донецка со стороны украинских военных была «невнятной».

«Удивляет, а может быть, даже не удивляет, что на Западе об этом молчат», — подчеркнул Ушаков.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что 13 июня ВСУ шесть часов вели непрерывный обстрел города.

В результате обстрелов погибли пять человек, ещё 33 мирных жителя получили ранения.

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