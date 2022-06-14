Помощник президента Ушаков: рост числа обстрелов Донецка «ни в какие ворота не лезет»
- AP
«Ужасные вещи происходят. Интенсивные обстрелы гражданских районов в Донецке. Это вообще уже ни в какие ворота не лезет, просто войсковая операция против мирного гражданского населения», — заявил Ушаков.
Он также отметил, что реакция ООН на усилившиеся обстрелы Донецка со стороны украинских военных была «невнятной».
«Удивляет, а может быть, даже не удивляет, что на Западе об этом молчат», — подчеркнул Ушаков.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что 13 июня ВСУ шесть часов вели непрерывный обстрел города.
В результате обстрелов погибли пять человек, ещё 33 мирных жителя получили ранения.