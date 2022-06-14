Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ шесть часов вели непрерывный обстрел города
- AP
«Такого массированного обстрела никто не помнит, потому что где-то порядка шести часов непрерывно обстреливался практически весь город Донецк», — цитирует его ТАСС.
Украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики около 700 снарядов и мин за минувшие сутки.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщили, что за сутки на территории республики при обстрелах со стороны украинских военных погибли пять мирных жителей, ещё 39 человек пострадали.