Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ шесть часов вели непрерывный обстрел города

Украинская армия на протяжении шести часов вела непрерывный массированный обстрел Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24».

«Такого массированного обстрела никто не помнит, потому что где-то порядка шести часов непрерывно обстреливался практически весь город Донецк», — цитирует его ТАСС.

Украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики около 700 снарядов и мин за минувшие сутки.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщили, что за сутки на территории республики при обстрелах со стороны украинских военных погибли пять мирных жителей, ещё 39 человек пострадали.