В ДНР сообщили о гибели пяти и ранении 39 человек от обстрелов за сутки

За сутки на территории ДНР при обстрелах со стороны украинских военных погибли пять мирных жителей, ещё 39 человек пострадали. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых гражданских лиц, в том числе ребёнка (мальчика) 2011 г. р. Ранения различной степени тяжести получили 39 человек», — говорится в заявлении. Отмечается, что за 24 часа ВСУ 80 раз обстреляли территорию ДНР. Ранее Вооружённые силы Украины выпустили десять снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по посёлку Красный Партизан.