В ДНР сообщили об обстрелах украинскими военными посёлка Красный Партизан

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили десять снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по посёлку Красный Партизан. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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