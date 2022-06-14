В ДНР сообщили об обстрелах украинскими военными посёлка Красный Партизан
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT) по направлениям: 07:00 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Красный Партизан: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о гибели пяти мирных жителей в результате обстрелов Донецка.
По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.
Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».