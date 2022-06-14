ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 10 ракет из «Града»

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска выпустили по Пантелеймоновке десять ракет из «Града».

«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Кроме того, украинские военные выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по населённому пункту Гольмовский в ДНР.

Ранее сообщалось о гибели пяти мирных жителей в результате обстрелов Донецка.

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».