ВСУ выпустили около 700 снарядов по территории ДНР за минувшие сутки

Украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики около 700 снарядов и мин за минувшие сутки.

По данным Народной милиции ДНР, ВСУ применяли артиллерийские системы калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм, РСЗО БМ-27 «Ураган», БМ-21 «Град», а также миномёты калибра 120 мм и 82 мм.

Под огнём националистов оказались 14 населённых пунктов республики.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщили, что за сутки на территории республики при обстрелах со стороны украинских военных погибли пять мирных жителей, ещё 39 человек пострадали.