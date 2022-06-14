СК России проведёт расследование по факту обстрела роддома в Донецке

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Следственный комитет России проведёт расследование обстрела роддома в Донецке со стороны украинских военных.
СК России проведёт расследование по факту обстрела роддома в Донецке
  • © Пресс-служба СК РФ

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях участников украинских вооружённых формирований изучат
информацию об обстреле донецкого роддома», — говорится в сообщении.

Замгендиректора по лечебной работе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная заявила о временной приостановке работы роддома после произошедшего обстрела.

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