СК России проведёт расследование по факту обстрела роддома в Донецке
- © Пресс-служба СК РФ
Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома.
«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях участников украинских вооружённых формирований изучат
информацию об обстреле донецкого роддома», — говорится в сообщении.
Замгендиректора по лечебной работе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная заявила о временной приостановке работы роддома после произошедшего обстрела.