В Донецке временно приостановили работу подвергшегося обстрелу роддома

Замгендиректора по лечебной работе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная в эфире телеканала «Россия 24» заявила о временной приостановке работы роддома после произошедшего обстрела.

«Временно работа будет приостановлена. Те, кого можно выписать, будут выписаны», — цитирует её ТАСС.

По её словам, рожениц и родильниц, которым требуется дальнейшее лечение, эвакуируют в другие учреждения республики, где сохраняется стабильная обстановка.

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрел роддома в Донецке является явным нарушением международного гуманитарного права.