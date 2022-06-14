В Донецке временно приостановили работу подвергшегося обстрелу роддома

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Замгендиректора по лечебной работе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная в эфире телеканала «Россия 24» заявила о временной приостановке работы роддома после произошедшего обстрела.
В Донецке временно приостановили работу подвергшегося обстрелу роддома
  • РИА Новости

«Временно работа будет приостановлена. Те, кого можно выписать, будут выписаны», — цитирует её ТАСС.

По её словам, рожениц и родильниц, которым требуется дальнейшее лечение, эвакуируют в другие учреждения республики, где сохраняется стабильная обстановка.

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрел роддома в Донецке является явным нарушением международного гуманитарного права.

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