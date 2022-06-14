В Донецке временно приостановили работу подвергшегося обстрелу роддома
- РИА Новости
«Временно работа будет приостановлена. Те, кого можно выписать, будут выписаны», — цитирует её ТАСС.
По её словам, рожениц и родильниц, которым требуется дальнейшее лечение, эвакуируют в другие учреждения республики, где сохраняется стабильная обстановка.
Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома.
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрел роддома в Донецке является явным нарушением международного гуманитарного права.