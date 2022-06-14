В ООН обстрел роддома в Донецке назвали нарушением гуманитарного права

Официальный представитель Генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что обстрел роддома в Донецке является явным нарушением международного гуманитарного права.

Он отметил, что обстрел роддома вызывает в организации тревогу и обеспокоенность.

«Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по Донецку 80 ракет из «Града».

При обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Донецка погибли четыре мирных жителя, ещё 22 человека получили ранения.