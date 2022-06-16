Замглавы ВГА Херсонской области: верфи региона готовы строить корабли для флота России

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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что верфи Херсонской области готовы строить корабли для Черноморского флота.

«У нас всё для этого (строительства. — RT) приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность — судостроение — на территории Херсона, — у нас есть», — цитирует замглавы ВГА РИА Новости.

Кроме того, Стремоусов высказал намерение региона строить гражданские суда по заказу России. 

Ранее заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что мариупольский порт могут задействовать для доставки зерна из Херсонской области в Россию.

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