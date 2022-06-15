МО России: Киев приготовил мариупольский сценарий для блокированных на «Азоте»
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«Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически «назначил» их очередными «мучениками», как это было в Мариуполе», — сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, украинские власти продемонстрировали своё безразличное отношение к женщинам, детям и пожилым людям, которые в том числе находятся на комбинате.
Ранее начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Никишин заявил о срыве украинскими военными работы гуманитарного коридора с завода «Азот».