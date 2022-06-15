В Пентагоне оценили ежедневные потери ВСУ примерно в 100 человек убитыми

США считают, что потери украинской армии составляют примерно 100 человек в сутки убитыми и порядка 100—300 ранеными, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

«В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки 100 человек убитыми и 100, 200 или 300 человек ранеными. Я сказал бы, что это близко к нашим оценкам», — приводит ТАСС слова Милли по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Он отметил, что не хочет сообщать действительную оценку.

Ранее глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооружённые силы Украины с начала спецоперации потеряли около 10 тыс. военнослужащих.