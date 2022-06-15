В Пентагоне оценили ежедневные потери ВСУ примерно в 100 человек убитыми

Короткая ссылка
США считают, что потери украинской армии составляют примерно 100 человек в сутки убитыми и порядка 100—300 ранеными, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
В Пентагоне оценили ежедневные потери ВСУ примерно в 100 человек убитыми
  • AP
  • © Olivier Matthys

«В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки 100 человек убитыми и 100, 200 или 300 человек ранеными. Я сказал бы, что это близко к нашим оценкам», — приводит ТАСС слова Милли по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Он отметил, что не хочет сообщать действительную оценку.

Ранее глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооружённые силы Украины с начала спецоперации потеряли около 10 тыс. военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить