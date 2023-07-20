По местам производства и хранения безэкипажных катеров: в МО РФ заявили о продолжении ударов возмездия в районе Одессы

Российские военные высокоточным оружием поразили цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в Одесской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева. ВС РФ продолжают отражать попытки украинских войск атаковать на ряде направлений СВО. Только на Донецком направлении за сутки пресечено 16 попыток наступления ВСУ.

В Минобороны РФ заявили о новых ударах возмездия по объектам ВСУ. Как рассказал 20 июля официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские силы применили высокоточное оружие морского и воздушного базирования для поражения цехов производства и мест хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска (Одесская область).

Наряду с этим в районе Николаева уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. Как отметил Конашенков, все назначенные цели успешно поражены.

Ранее МО сообщало об ударах возмездия 18 июля. Как заявили в ведомстве, были поражены объекты, на которых готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также место их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

Обстановка в зоне СВО

Между тем в Минобороны рассказали о новых попытках наступления ВСУ в зоне специальной военной операции. Так, на Донецком направлении в результате работы подразделений группировки войск «Юг», ударов авиации и артиллерии за сутки были успешно отражены 16 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское, Весёлое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки (ДНР).

Авиация поразила живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Богдановка, Часов Яр и Дылеевка (ДНР).

По данным МО РФ, в ходе боёв уничтожены более 210 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б».

В районах Серебрянки и Авдеевки (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Молчаново, Кисловка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Кроме того, в районе н. п. Ивановка (Харьковская область) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Противник потерял до 110 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» в течение суток отразила две атаки противника северо-западнее н. п. Червоная Диброва (ЛНР), а в районе Кременной (ЛНР) была уничтожена украинская ДРГ.

Наряду с этим ударами авиации и артиллерии поражены подразделения 21, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка, Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества. За сутки уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении благодаря работе группировки войск «Восток» отражены две атаки противника в районах н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР). Наряду с этим в районах н. п. Макаровка (ДНР) и Левадное (Запорожская область) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

На Запорожском направлении поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Новоданиловка и Лобковое (Запорожская область). Действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в районах н. п. Чаривное и Мирное (Запорожская область).

Противник потерял на этих направлениях до 170 военнослужащих, шесть танков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 45 украинских военных, боевая бронированная машина, три пикапа и гаубица Д-30.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 103 районах.

Как заявили в МО РФ, в районах Авдеевки и Торского (ДНР) поражены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника.