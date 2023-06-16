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Путин: использование базирующихся вне Украины F-16 — серьёзная опасность втягивания НАТО

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Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность поставок F-16 украинской стороне.
Путин: использование базирующихся вне Украины F-16 — серьёзная опасность втягивания НАТО
  • AP

«Но если они (F-16. — RT) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас», — сказал Путин.

Он отметил, что это серьёзная опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках Вооружённым силам Украины истребителей F-16 будет зависеть от оценки ситуации союзниками.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен отметил, что Копенгаген готов приступить к обучению лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16.

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