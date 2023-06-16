Столтенберг: поставки ВСУ истребителей F-16 будут зависеть от оценки ситуации союзниками

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках Вооружённым силам Украины истребителей F-16 будет зависеть от оценки ситуации союзниками.

Как отметил Столтенберг, готовность западных стран начать подготовку украинских лётчиков пилотированию на F-16 означает, что в дальнейшем можно будет в короткий срок принять решение о поставке этих самолётов.

«Когда это произойдёт, будет зависеть от продолжительности обучения, а также от нашей постоянной оценки потребностей Украины, наиболее эффективных способов ей помочь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген готов приступить к обучению лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16.