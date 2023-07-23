Командующий группировкой «Центр»: запала ВСУ на наступление хватит только до конца лета

Командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что запала у ВСУ для контрнаступления хватит только до конца августа. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Соловьёв LIVE», кадры из которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1» и на платформе «Смотрим».

«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они ещё до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это всё закончится», — цитирует его ТАСС.

Так он ответил на вопрос, надолго ли у ВСУ ещё хватит запала для контрнаступления.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается тяжело.

19 июля инструктор из США Эрик Крамер заявил об ужасающих потерях ВСУ.