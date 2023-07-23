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Госсекретарь США Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается тяжело.
Госсекретарь США Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Блинкена, украинское контрнаступление в данный момент находится на ранней стадии.

«Оно тяжёлое», — признал он.

Он добавил, что в данный момент на фронте идут тяжёлые бои.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.

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