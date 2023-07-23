Госсекретарь США Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью CNN.
По словам Блинкена, украинское контрнаступление в данный момент находится на ранней стадии.
«Оно тяжёлое», — признал он.
Он добавил, что в данный момент на фронте идут тяжёлые бои.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.
По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.