Украинские военнослужащие рассказали, что Вооружённые силы Украины теряют половину подразделения при попытке продвинуться на 1 км.

Об этом они рассказали в беседе с изданием Kyiv Post.

«Мы продвигаемся на дюймы, и я не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили», — цитирует РИА Новости военного медика ВСУ.

По словам другого военного, который находится на Донецком направлении, каждые приобретённые украинской армией 100 м обходятся ВСУ в четыре-пять пехотинцев.

«До половины подразделения за каждый взятый километр», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.