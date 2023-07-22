«Балансировать на грани»: в США заявили о готовности к рискам в поставках вооружения Украине

Соединённые Штаты готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также назвал неверными предположения о том, что администрация Джо Байдена не готова отправлять Киеву некоторые виды оружия из опасения по поводу возможной реакции России. При этом Салливан отметил «ответственный подход» Запада к принятию решений по оружейным поставкам, связав его с желанием сохранить глобальную стабильность. Эксперты считают лукавством декларируемую Вашингтоном обеспокоенность мировой безопасностью. Очевидно, что для достижения своих целей США готовы идти на любые шаги, не считаясь с мнением других стран, отмечают аналитики.

В вопросе поставок вооружений Украине Соединённые Штаты готовы идти на определённые риски, заявил на форуме Аспенского института помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы готовы и будем и впредь готовы идти на риск, чтобы предоставлять поддержку Украине», — сказал он.

Чиновник назвал неправильным представление о том, что администрация Джо Байдена «сидит без дела, не желая что-то поставлять» потому, что беспокоится из-за реакции российской стороны. При этом он заверил, что при принятии решений учитывается вероятный ответ Москвы.

«Со стороны каждого участника НАТО и со стороны США ответственно думать о реакции России, когда мы решаем предпринять те или иные шаги, потому что это имеет значение для нашей безопасности и для глобальной стабильности», — заявил Салливан.

Комментируя вопрос модератора о ходе контрнаступления ВСУ, он признал, что Украина «уже понесла значительные потери убитыми и ранеными».

«А значит, оно уже идёт полным ходом и даётся тяжело. И мы говорили, что оно будет тяжело даваться», — подчеркнул политик.

В то же время он выступил с утверждением, что значительная часть боевой мощи Киева ещё не была задействована.

«Украина пытается выбрать (правильный. — RT) момент, когда задействовать эту боевую мощь, чтобы иметь максимальный эффект на поле боя. Мы ведём тесные консультации с украинской стороной касательно необходимых для этого условий... В тот момент, когда они примут решение, мы и увидим вероятные результаты этого контрнаступления», — пояснил Салливан.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

AP

© Patrick Semansky

Ощущение тревожности

Напомним, что с момента прихода Джо Байдена к власти США уже потратили на военную поддержку Украины более $43,3 млрд. О выделении всё новых пакетов помощи Белый дом объявляет регулярно. При этом в американской администрации готовы идти на серьёзные риски, отправляя Киеву даже те вооружения, применение которых осуждает большинство стран, отмечают эксперты.

«Дело дошло уже до кассетных боеприпасов, которые во всём мире признаны негуманными. Однако в США их отправку не сочли проблемой... Там также напоминают о том, что Вашингтон не подписывал никаких конвенций по запрещению кассетных бомб», — рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Он добавил, что США вообще предпочитают воздерживаться от того, чтобы подписывать какие-то документы и брать на себя обязательства. Кроме того, с его точки зрения, Вашингтон готов сегодня идти ва-банк ещё и из-за отсутствия каких-либо успехов в ходе так называемого контрнаступления ВСУ.

Озабоченность американских элит и их союзников по поводу развития событий на Украине подчёркивают и в западных СМИ. Так, обозреватель BBC Гордон Корера, побывав на Аспенском форуме по безопасности, отметил, что среди участников конференции царила «атмосфера лежащей почти на поверхности нервозности», которая была связана не только с темпами контрнаступления, но и с «долгосрочными обязательствами Америки». По словам Кореры, в кулуарах представители США утверждают, что у Киева есть всё необходимое для наступления и его дальнейшее довооружение в нынешних объёмах может быть непростой задачей. В этой связи и на Украине, и среди элит Аспенского форума есть понимание, что ближайшие недели и месяцы могут быть решающими, отметил журналист. По его оценке, в поддержке Киева Западом «наметились трещины».

В форуме принял участие и глава киевского режима Владимир Зеленский, которого прежде всего спросили об отсутствии успехов в ходе контрнаступления. В ответ украинский президент заявил, что причина заключается в упущенном времени, за которое Россия смогла подготовиться и укрепиться на своих позициях. Потерю времени он связал в первую очередь с медленными поставками необходимых вооружений Западом.

«Это дало России время заминировать наши территории и выстроить несколько линий обороны. У (российских войск. — RT) определённо было даже больше времени, чем им требовалось... Отсюда замедленные темпы наших контрнаступательных действий», — посетовал Зеленский.

Он добавил, что в Киеве ждут подходящего момента, чтобы начать решительные действия на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Clodagh Kilcoyne

«Хвалёная западная техника горит»

В России же отмечают, что, несмотря на громкие заявления, на Западе не могут скрыть разочарования ходом украинского конфликта. В частности, на это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 21 июля.

«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов — во всяком случае, пока — нет», — сказал он.

По словам главы государства, не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наёмников и советников.

«Весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения ещё советского производства», — заявил Путин.

Российский лидер также обратил внимание на то, что общественное мнение в Европе относительно украинских событий меняется.

«И европейцы, да и представители европейских элит, видят, что так называемая поддержка Украины — это, по сути дела, тупик, пустая бесконечная трата денег и сил, а по факту — обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы», — констатировал президент РФ.

Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в посёлке Степное Донецкой области

РИА Новости

© Михаил Андроник

Высокие ставки

По словам Олега Матвейчева, в Белом доме заявляют о готовности к рискам ещё и в связи с тем, что уже слишком много вложили в Украину и намерены отработать этот ресурс до конца.

«Они будут поставлять оружие и боеприпасы до тех пор, пока есть возможность наносить России ущерб и в военном, и в политическом плане», — заявил он.

Однако при таком раскладе возрастают риски для ядерной безопасности, считает доцент МГУ Борис Межуев.

«Всё большая вовлечённость НАТО в дела Украины повышает шансы этого блока стать непосредственной стороной конфликта. Включение альянса в противостояние с Россией неизбежно повлечёт ядерную эскалацию. В Вашингтоне не могут не принимать это во внимание, но, судя по заявлениям Салливана, готовы и дальше пытаться балансировать на этой грани», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Он также указал на искажённое представление Соединённых Штатов о глобальной безопасности, о которой так много рассуждают в Белом доме.

«Они считают, что Россия является вызовом тому миру, который строит Америка. Если Америка уступит России, то она перестанет играть роль гегемона. Поставки вооружений Украине позволяют США сохранять этот статус. При этом, с точки зрения США, «глобальная стабильность» должна действовать только для западных и прозападных стран и исключительно американские ценности имеют право на существование. Исходя из этой логики, там и принимают «ответственные решения», — подчеркнул аналитик.

Олег Матвейчев придерживается аналогичного мнения.

«Американцы имеют в виду мир однополярный, в котором они единственные, кто может применять силу. США вторгались в десятки стран и уничтожали множество людей — как военных, так и гражданских. Для них «глобальная стабильность» — это безопасность их и, возможно, ещё ближайших союзников. То, что где-то погибают от американских бомб дети, их абсолютно не волнует. Но международной общественности такая безопасность не нужна», — заметил он.

Разгрузка американских вооружений в аэропорту Борисполь

AFP

© Sergei SUPINSKY

К тому же события на Украине ярко демонстрируют остальному миру, что США в погоне за своими интересами готовы приносить в жертву даже самых верных сторонников и разжигать конфликты там, где им выгодно, подчеркнул Матвейчев.

«Однако на Украине сейчас также развенчивается миф об американском непобедимом и «самом лучшем оружии», о том, что Запад якобы превосходит и Россию, и Китай, и прочие страны мира по всем параметрам. На Украине горят американские Bradley, Patriot. И весь остальной мир тоже это видит и делает выводы», — резюмировал парламентарий.