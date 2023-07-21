Переложить ответственность: США обвинили Россию в наличии планов по атаке гражданских судов в Чёрном море

Россия после выхода из зерновой сделки якобы может начать атаковать гражданские корабли в Чёрном море, чтобы потом обвинить в этом Украину. С таким заявлением выступил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж. При этом обеспечивать безопасность иностранных судов в Чёрном море Вашингтон не готов. Эксперты не исключают, что подобные заявления могут быть частью информационной подготовки к вероятным провокациям со стороны Украины. Кроме того, США таким образом продолжают свою кампанию по дискредитации России, отмечают аналитики.

Россия с выходом из зерновой сделки якобы может начать атаки на гражданские суда в Чёрном море, заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж. Он также отметил, что США обладают информацией об установке Россией дополнительных морских мин на подходах к украинским портам.

«Мы считаем это скоординированными усилиями в попытке оправдать любые атаки на гражданские суда в Чёрном море и возложить вину за эти атаки на Украину», — сказал Ходж.

Он также заявил, что последние удары ВС РФ по Одессе привели к уничтожению сельскохозяйственной инфраструктуры и 60 тыс. т зерна.

При этом в Минобороны России 18 июля пояснили, что удар был нанесён по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Аналогичные удары по объектам военной и топливной инфраструктуры в Одесской области наносились в ночь на 19 и 20 июля.

«Черноморская инициатива»

Напомним, зерновая сделка была заключена в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагала вывоз украинского зерна по Чёрному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. Срок действия соглашения составлял 120 дней с возможностью продления. Сделка несколько раз пролонгировалась, несмотря на организованный Киевом в октябре прошлого года теракт в Севастополе. При этом с марта 2023 года срок, на который может быть продлён договор, был сокращён до 60 дней в связи с невыполнением условий по российской части соглашения. Последний раз сделка продлевалась 17 мая. Однако 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договорённости прекратили своё действие из-за невыполнения их части, касающейся России.

«Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернётся незамедлительно к реализации этой сделки», — сказал он.

Среди требований РФ — переподключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT, поскольку эта кредитная организация занимается вопросами сельскохозяйственного экспорта. Помимо этого, Россия рассчитывает на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятие ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники и запчастей, а также на допуск российских судов в иностранные порты. Также Москва настаивает на разблокировке зарубежных счетов российских сельхозкомпаний, транспортной логистики и страхования перевозок.

«В этих условиях откровенного саботажа в реализации стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «Черноморской инициативы» теряет смысл», — констатировали в МИД РФ 17 июля.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что о решении российской стороны были официально проинформированы Турция и Украина, а также секретариат ООН.

МИД России

© Владимир Баранов / Globallook Press

В свою очередь, в Минобороны РФ предупредили, что в нынешних условиях с 20 июля «все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

«Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне киевского режима... Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.

Поддержка издалека

Эксперты обращают внимание на то, что Вашингтон пока довольно сдержанно реагирует на прекращение зерновой сделки в плане обещаний содействия Киеву. Как заявил на брифинге 17 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, США продолжат поддерживать усилия Украины по доставке зерна на мировые рынки другими маршрутами. Однако вывозить его морем под каким-либо конвоем Соединённые Штаты не собираются, заметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Вы предлагаете нам просто попытаться прорвать блокаду, фактическую военную блокаду в Чёрном море — ведь происходит там именно это. Нет, такой вариант не рассматривается», — сказал Кирби.

Вместе с тем он признал, что наземная транспортировка украинского зерна сложна и неэффективна.

«Трудностей больше, отдачи меньше», — констатировал он.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 19 июля подчеркнула, что Вашингтон оказывает помощь Украине иными средствами. Среди них она назвала согласование Киеву очередного пакета военной помощи и выделение $250 млн на поддержку украинского сельскохозяйственного сектора Агентством США по международному развитию.

«Мне нечего сказать относительно военно-морской части, но мы видели, что нам удалось сделать, учитывая помощь Украине в области безопасности, чтобы позаботиться о наличии у них того, что им необходимо, чтобы себя защищать», — заметила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

AP

В поиске вариантов

Тем временем в Киеве объявили о готовности участвовать в зерновой сделке и без России. Так, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром заявил, что разрабатывается план экспорта продовольствия по Чёрному морю, который должен быть согласован с западными партнёрами.

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«Мы поднимали вопрос относительно отдельных конвоев. Их необходимо обсуждать не только с Турцией, но и с другими нашими партнёрами», — сказал он.

Глава киевского режима также подчеркнул, что украинские власти получают от частных компаний заявки на транспортировку зерна, несмотря на имеющиеся риски.

«Они сами уже давно обращаются к нам и говорят, что мы готовы на себя брать соответствующие риски, мы хотим идти по коридору», — утверждает Зеленский.

При этом, по данным западных СМИ, после выхода России из сделки страховщики начали пересматривать планы по страхованию судов, следующих на Украину. В частности, о приостановке деятельности на этом направлении Reuters сообщила норвежская судоходная страховая группа DNK. Агентство также информировало, что страховка для судов, отправляющихся в Чёрное море, уже стоит «тысячи долларов» и будет только дорожать.

Вместе с тем Киев пытается получить в ООН одобрение на новые маршруты по вывозу зерна. Так, первый замминистра развития инфраструктуры Украины Василий Шкураков направил соответствующее письмо в международную морскую организацию этого института, пишет Reuters. Агентство привело выдержки из документа, в котором говорится, что судоходные маршруты планируется открыть вблизи портов Черноморск, Одесса и Южный. В письме также утверждается, что Украина создала некий механизм для предоставления «гарантий компенсации ущерба» фрахтователям, операторам и собственникам судов.

Ранее в Министерстве инфраструктуры республики сообщили о возобновлении судоходства по каналу Дунай — Чёрное море, который находится в Одесской области. Там подчеркнули, что этот канал может быть использован для вывоза агропродукции.

Погрузка зерна в Измаильском морском торговом порту

© AP Photo/Andrew Kravchenko

Помимо этого, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 20 июля призвал страны ЕС совместно развивать Адриатический и Балтийские транспортные коридоры, а также Дунайский кластер для экспорта украинского зерна. Также в интервью изданию Time он заявил, что Киев готов пойти на любые риски для возобновления экспорта зерна и что Россия для этого не нужна.

Между тем Минобороны Украины предупредило о рисках в Чёрном море для судов, следующих в морские порты России. В ведомстве заявили, что намерены рассматривать такие корабли в качестве перевозчиков военных грузов.

«Придумать страшилку»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что заявления Белого дома относительно якобы наличия у РФ планов атаковать гражданские суда вполне укладываются в информационную кампанию США по дискредитации России.

«США нужно приписать России единоличную ответственность за непродление зерновой сделки. В этом контексте в Вашингтоне пытаются придумать какую-то страшилку, которой будут пугать международное сообщество и далее очернять Россию. И тут американцам очень на руку сыграло объявление Минобороны РФ об аннулировании гарантий судам. Его они трактуют так, как выгодно им. Хотя утверждение о намерениях России атаковать мирные суда — это, конечно, абсурд», — пояснил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

С его точки зрения, любое военно-морское присутствие США в акватории Чёрного моря делает Вашингтон непосредственным участником конфликта.

На продолжающиеся попытки США демонизировать Россию указал в разговоре с RT и кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Россию хотят выставить агрессивной и непредсказуемой страной, которая якобы создаёт угрозу для движения гражданских судов в Чёрном море. Это проявление гибридной войны против Москвы. Отказ РФ предоставлять гарантии вовсе не означает её подготовку к атакам. К тому же большинство судов, вывозящих зерно с Украины, принадлежат странам — партнёрам России, в числе которых африканские государства. И таким образом американцы просто пытаются вбить клин в эти отношения», — заявил эксперт.

Он также не исключает, что США могут готовить почву для провокаций со стороны Украины.

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«Украина не без помощи иностранных спецслужб может сейчас готовить теракты и диверсии против судов дружественных РФ стран, и ей нужна ширма. То есть идёт некая информационная подготовка к большой провокации, результатом которой должна стать дискредитация имиджа России», — отметил Фельдман.

При этом аналитик усомнился, что без участия России возможно полноценное продолжение зерновой сделки.

«Всё упирается в страховщиков, которые оценивают риски движения кораблей из украинских портов и прекрасно понимают, что на сегодняшний момент они многократно возросли. Ни одна уважающая себя страховая компания не станет входить в такого рода бизнес, понимая, что впоследствии может понести многомиллионные убытки. А Украина выступить страховщиком никак не может, потому что у неё не хватает ресурсов для функционирования даже собственной экономики», — рассуждает специалист.

По его мнению, Киеву в этой ситуации остаётся лишь договариваться с европейскими соседями, чтобы через них вывозить зерно для дальнейшего экспорта. Фельдман также напомнил, что Россия не была основным выгодоприобретателем зерновой сделки.

«Политические мотивы в данном случае превалировали над экономическими интересами. Москва таким образом показывала свою открытость к диалогу с международным сообществом и демонстрировала приверженность гуманистическим идеалам, помогая нуждающимся в зерне странам Африки. Очевидных выгод для России от участия в этой сделке нет, тем более когда её требования игнорируются. Теперь думать над тем, как справляться с ситуацией, придётся Киеву и его кураторам, которые на этой сделке зарабатывали», — резюмировал Фельдман.