Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращается
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Песков отметил, что фактически «Черноморская инициатива» сегодня прекратила своё действие.
Он выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор не выполнена часть сделки, касающаяся России.
«Поэтому её (зерновой сделки. — RT) действие прекращается», — сказал представитель Кремля.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил президенту ЮАР Сирилу Рамапосе, что главная цель зерновой сделки — поставка зерна нуждающимся странам — до сих пор не реализована.