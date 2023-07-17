Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращается

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки сегодня, 17 июля, прекращается.

Песков отметил, что фактически «Черноморская инициатива» сегодня прекратила своё действие.

Он выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор не выполнена часть сделки, касающаяся России.

«Поэтому её (зерновой сделки. — RT) действие прекращается», — сказал представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил президенту ЮАР Сирилу Рамапосе, что главная цель зерновой сделки — поставка зерна нуждающимся странам — до сих пор не реализована.