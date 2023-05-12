«Удар по западной стратегии шантажа»: в МИД РФ выступили против «бесконечного продления» зерновой сделки

Москва не поддерживает бесконечное продление зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров по поводу «Черноморской инициативы». По его словам, прогресса в выполнении российской части соглашения до сих пор нет, в то время как требования по вывозу украинского зерна реализуются исправно. Как сказал Вершинин, если Россия не получит гарантий, в том числе по экспорту аммиака, сделка будет прекращена. По мнению аналитиков, Запад сейчас не готов идти на уступки в вопросе снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, поэтому эксперты не исключают, что в таких условиях Москва будет вынуждена выйти из «Черноморской инициативы».

Россия выступает против бесконечного продления или расширения зерновой сделки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров по поводу «Черноморской инициативы».

«Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против её (сделки. — RT) расширения или бесконечного продления. Мы должны понимать, что делается, в том числе нами и участниками этих договорённостей», — сказал он.

По словам дипломата, если Россия не получит гарантий, в том числе по экспорту аммиака, соглашение прекратит существование.

«Потому что приносящая выгоду только одной из сторон инициатива вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, её сельхозпроизводителей и производителей удобрений. Мы это также делаем с учётом общей обстановки на мировом рынке — она достаточно волатильная», — отметил Вершинин.

Замглавы МИД заявил, что Россия не станет мириться с двойными стандартами, когда на словах европейские лидеры говорят об отсутствии преград для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, а на деле зелёный свет даётся только экспорту украинских зерновых.

«Россия ожидает активной работы от ооновских представителей и выполнения заявлений из западных столиц. В конечном счёте не должно быть лицемерия, не должно быть того, чтобы под громкими рассказами о необходимости обеспечить продовольственную безопасность даётся зелёный свет поставкам только украинских зерновых и сельхозпродукции и отодвигаются абсолютно на задний план интересы России. Мы не можем мириться с двойными стандартами», — подчеркнул он.

При этом Сергей Вершинин не стал делать прогноз о том, будет ли продлена сделка после 18 мая.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Давайте не будем забегать вперёд. Вы знаете, что в своё время было принято решение о последнем продлении «Черноморской инициативы» на 60 дней, до 18 мая. Ещё остаётся какое-то время. Естественно, мы очень внимательно следим за тем, что делается в исправлении перекосов и изъянов этой инициативы», — пояснил дипломат.

Он добавил, что решение о новой встрече по зерновой сделке на уровне заместителей министров по итогам прошедших в Стамбуле переговоров принято не было.

«Сталкиваемся с серьёзными барьерами»

Напомним, 10 и 11 мая в Стамбуле представители РФ, Турции, Украины и ООН обсудили реализацию зерновой сделки. Как сообщили в ООН по итогам переговоров, стороны, в частности, рассмотрели недавние предложения Всемирной организации по поводу возобновления работы аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса, а также обменялись мнениями по поводу продления соглашения.

По словам Вершинина, четырёхсторонние переговоры были полезными.

«На мой взгляд, сегодняшние и вчерашние обсуждения были полезными с точки зрения расставления точек над i в том, что касается исполнения стамбульских договорённостей», — сказал он.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что «заявления, которые звучали и звучат из Вашингтона, Брюсселя, Лондона, что якобы российский сельхозэкспорт и экспорт удобрений не подпадают под санкции, не находят своего подтверждения».

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«К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с серьёзными барьерами нашего сельхозэкспорта и экспорта удобрений. Это касается транзакций, это касается логистических и транспортных проблем, страховки. Поэтому для нас очень важно, чтобы интересы РФ в полной меры были учтены и защищены», — констатировал Вершинин.

Ранее в МИД РФ сообщили, что нерешёнными остаются несколько ключевых требований России: переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, отмена ограничений на страхование и снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Как пояснил замглавы МИД, восстановлению аммиакопровода препятствует Киев, который для его запуска выдвигает политические условия. Дипломат также рассказал, что в ООН не уверены, что переподключение Россельхозбанка к SWIFT возможно реализовать.

«К сожалению, нам известны скептические оценки ооновцев, что это вообще можно сделать. Тем не менее понятно, что без SWIFT... ничего не пойдёт. В ручном режиме такие операции делать невозможно», — сказал Вершинин.

При этом часть сделки, которая касается вывоза украинской продукции, выполняется исправно, подчеркнул замглавы МИД.

«Первая часть пакета состоит из договорённостей по поводу вывоза украинских зерновых из портов под украинским контролем. И эта часть выполняется хорошо, уверенно, за это время свыше 30 млн т зерновых было вывезено», — сказал дипломат.

При этом, как уточнил Сергей Вершинин, более 40% вывезенной с Украины продукции отправляется в развитые страны, а беднейшие получают всего 2,6%. По его словам, такая ситуация вызывает сожаление.

Схожую информацию 8 мая представили и в ООН. По данным организации, из вывезенных к тому моменту с Украины 29,7 млн т агропродукции лишь порядка 595 тыс. т (2%) было направлено в Афганистан, Эфиопию, Кению, Сомали и Йемен в рамках гуманитарных программ.

Транспортировка зерна в Кении

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Российский дипломат затронул и тему инспекции перевозящих украинскую сельхозпродукцию судов. По его словам, такие проверки проводятся для того, чтобы исключить транспортировку запрещённых условиями договора грузов. Однако ранее в ООН заявили, что число инспекций в мае сократилось.

Россия серьёзно относится к инспекциям судов в рамках зерновой сделки и не может поступиться качеством в угоду количеству, подчеркнул Вершинин.

«Наша команда в совместном координационном центре работает очень профессионально. Мы должны убедиться, что на входе и на выходе после загрузки суда работают как надо, то есть везут те грузы, которые заявлены, нет нарушений в документации. Поэтому мы проводим инспекции на основе определённого консенсусом свода правил, процедур, которые были заложены в самом начале. И мы не можем поступиться качеством в угоду количеству», — заявил Вершинин.

«Из гуманитарных соображений»

По словам аналитиков, претензии Москвы по поводу реализации сделки абсолютно оправданны.

«Договорённости предусматривают выполнение требований обеих сторон. Но вторая половина соглашения, касающаяся российского экспорта, фактически игнорируется и саботируется, несмотря на усилия секретариата ООН. Так что у России абсолютно резонные доводы, с которыми тяжело спорить», — сказал в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

ООН

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По словам зампреда комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, «зерновая сделка с самого начала задумывалась как гуманитарная операция».

«Это был наш удар по западной стратегии шантажа и очернения России. Запад хотел представить Россию в качестве страны, якобы из-за которой у африканских и восточных стран возникает нехватка продовольствия. Россия из гуманитарных соображений пошла на заключение зерновой сделки, выставив, конечно, и свои условия, в том числе в вопросе экспорта удобрений. Ведь без удобрений нельзя обеспечить продовольственную безопасность в мире», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Стоит отметить, что ранее Россия выражала готовность безвозмездно поставить удобрения нуждающимся странам. Об этом, в частности, заявил президент России Владимир Путин, выступая в сентябре прошлого года на заседании глав государств — членов ШОС. По его словам, в европейских портах было арестовано около 300 тыс. т удобрений, которые российская сторона готова была отдать развивающимся государствам, однако сделать это было невозможно из-за ограничений ЕС.

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Олег Матвейчев полагает, что нежелание Запада допустить на мировой рынок российские удобрения свидетельствует о лицемерии политиков из ЕС и США, рассуждающих об угрозе голода.

«Если они пекутся о продовольственной безопасности миллионов людей, то должны дать зелёный свет экспорту удобрений. Но этого не происходит», — констатировал депутат.

По мнению Вадима Козюлина, на сегодняшний день «Запад не готов учитывать российские интересы». И если ситуация не изменится, РФ будет иметь все основания для выхода из сделки, считает аналитик.

«Мне кажется, Запад хочет оказать максимальное давление на Россию на фоне ожидаемого киевского наступления. Поэтому я предполагаю, что западные страны не захотят пойти на уступки, которых ждёт российская сторона. Мы же ранее уже заявляли, что не станем продлевать сделку, если нас не услышат. Могу предположить, что если прогресс не будет достигнут, то Россия вынуждена будет заморозить своё участие в этом проекте», — заключил аналитик.