Путин подтвердил готовность России бесплатно поставить удобрения развивающимся странам

Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал Генсека ООН Антониу Гутерреша, что российская сторона готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.

Об этом Путин сказал, выступая на расширенном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Кроме того, позавчера также проинформировал господина Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин во время оперативного совещания с членами Совбеза заявил о намерении России до конца текущего года поставить нуждающимся странам 30 млн т зерновых.