военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин подтвердил готовность России бесплатно поставить удобрения развивающимся странам

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал Генсека ООН Антониу Гутерреша, что российская сторона готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.

Об этом Путин сказал, выступая на расширенном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Кроме того, позавчера также проинформировал господина Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин во время оперативного совещания с членами Совбеза заявил о намерении России до конца текущего года поставить нуждающимся странам 30 млн т зерновых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить