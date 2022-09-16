Путин подтвердил готовность России бесплатно поставить удобрения развивающимся странам
Об этом Путин сказал, выступая на расширенном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Кроме того, позавчера также проинформировал господина Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин во время оперативного совещания с членами Совбеза заявил о намерении России до конца текущего года поставить нуждающимся странам 30 млн т зерновых.