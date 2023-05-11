МИД заявил, что Россия не может мириться с двойными стандартами в рамках зерновой сделки

Россия не может мириться с двойными стандартами и лицемерием в рамках зерновой сделки. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Мы по-прежнему сталкиваемся с барьерами. Россия ожидает активной работы от ооновских представителей и выполнения заявлений из западных столиц», — приводит ТАСС его слова по итогам состоявшихся в Стамбуле двухдневных переговоров между представителями России, Украины, Турции и ООН по зерновой сделке.

Вершинин подчеркнул, что зелёный свет в рамках реализации зерновой сделки даётся только экспорту украинской сельхозпродукции, а интересы России отодвигаются на второй план.

«Мы не можем мириться с двойными стандартами», — добавил дипломат.

Также Вершинин сообщил, что решения о новых встречах по зерновой сделке на уровне замминистров по итогам переговоров в Стамбуле пока не приняты.