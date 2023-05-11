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Вершинин заявил, что новых встреч по зерновой сделке пока не планируется

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Решения о новых встречах по зерновой сделке на уровне замминистров по итогам переговоров в Стамбуле пока не приняты, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
Вершинин заявил, что новых встреч по зерновой сделке пока не планируется
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

«Новой встречи не намечено. Но мы, естественно, остаёмся в тесном контакте с турецкими представителями и с ООН», — цитирует его ТАСС.

В Стамбуле 10—11 мая в четырёхстороннем формате состоялась встреча высокого уровня по зерновой сделке.

По информации турецкого оборонного ведомства, стороны договорились о продолжении работы на техническом уровне в четырёхстороннем формате.

Как сообщил РИА Новости источник, Россия на переговорах по «Черноморской инициативе» демонстрирует конструктивный подход.

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