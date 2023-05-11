Вершинин заявил, что новых встреч по зерновой сделке пока не планируется
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«Новой встречи не намечено. Но мы, естественно, остаёмся в тесном контакте с турецкими представителями и с ООН», — цитирует его ТАСС.
В Стамбуле 10—11 мая в четырёхстороннем формате состоялась встреча высокого уровня по зерновой сделке.
По информации турецкого оборонного ведомства, стороны договорились о продолжении работы на техническом уровне в четырёхстороннем формате.
Как сообщил РИА Новости источник, Россия на переговорах по «Черноморской инициативе» демонстрирует конструктивный подход.