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МО Турции сообщило о продолжении переговоров с Россией, Украиной и ООН по зерновой сделке

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Министерство обороны Турции сообщило о планах продолжить переговоры с Россией, Украиной и ООН по зерновой сделке.
МО Турции сообщило о продолжении переговоров с Россией, Украиной и ООН по зерновой сделке
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

В Стамбуле 10—11 мая в четырёхстороннем формате состоялась встреча высокого уровня по зерновой сделке.

Отмечается, что переговоры были полезными и проходили при конструктивных подходах сторон.

По информации турецкого оборонного ведомства, стороны договорились о продолжении работы на техническом уровне в четырёхстороннем формате.

В министерстве добавили, что принимающей стороной выступит Турция.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, писало, что решение по вопросу сроков продления зерновой сделки ещё не принято.

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