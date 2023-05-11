МО Турции сообщило о продолжении переговоров с Россией, Украиной и ООН по зерновой сделке
- AP
- © Andrew Kravchenko
В Стамбуле 10—11 мая в четырёхстороннем формате состоялась встреча высокого уровня по зерновой сделке.
Отмечается, что переговоры были полезными и проходили при конструктивных подходах сторон.
По информации турецкого оборонного ведомства, стороны договорились о продолжении работы на техническом уровне в четырёхстороннем формате.
В министерстве добавили, что принимающей стороной выступит Турция.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, писало, что решение по вопросу сроков продления зерновой сделки ещё не принято.