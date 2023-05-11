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РИА Новости: решение по срокам продления зерновой сделки ещё не принято

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Решение по вопросу сроков продления зерновой сделки ещё не принято, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.
РИА Новости: решение по срокам продления зерновой сделки ещё не принято
  • РИА Новости

«Нет, решение не принято», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слова главы МИД Мевлюта Чавушоглу про 60 дней были заявлением об ожиданиях.

Согласно данным источника, надежды на консенсус по итогам переговоров сохраняются.

Ранее стало известно, что представители ООН обсуждают в контактах со всеми сторонами организацию экспорта аммиачных удобрений из России в рамках зерновой сделки.

Как сообщил РИА Новости источник, Россия на переговорах по «Черноморской инициативе» демонстрирует конструктивный подход.

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