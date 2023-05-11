РИА Новости: решение по срокам продления зерновой сделки ещё не принято
- РИА Новости
«Нет, решение не принято», — говорится в сообщении.
Отмечается, что слова главы МИД Мевлюта Чавушоглу про 60 дней были заявлением об ожиданиях.
Согласно данным источника, надежды на консенсус по итогам переговоров сохраняются.
Ранее стало известно, что представители ООН обсуждают в контактах со всеми сторонами организацию экспорта аммиачных удобрений из России в рамках зерновой сделки.
Как сообщил РИА Новости источник, Россия на переговорах по «Черноморской инициативе» демонстрирует конструктивный подход.