В ООН заявили о продолжении работы над экспортом аммиачных удобрений из России

Представители ООН обсуждают в контактах со всеми сторонами организацию экспорта аммиачных удобрений из России в рамках зерновой сделки.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы продолжаем наши контакты по этой теме», — сказал он.

Ранее в ООН заявили, что экспорта удобрений в рамках зерновой сделки до сих пор не было.

6 мая замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена прогрессом по ситуации с экспортом российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки под эгидой ООН.

В конце декабря в российском МИД заявили, что только Украина блокирует возобновление поставок аммиака.