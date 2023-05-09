В ООН заявили о продолжении работы над экспортом аммиачных удобрений из России
- AP
Об этом, как пишет ТАСС, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
«Мы продолжаем наши контакты по этой теме», — сказал он.
Ранее в ООН заявили, что экспорта удобрений в рамках зерновой сделки до сих пор не было.
6 мая замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена прогрессом по ситуации с экспортом российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки под эгидой ООН.
В конце декабря в российском МИД заявили, что только Украина блокирует возобновление поставок аммиака.