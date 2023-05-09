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В ООН заявили о продолжении работы над экспортом аммиачных удобрений из России

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Представители ООН обсуждают в контактах со всеми сторонами организацию экспорта аммиачных удобрений из России в рамках зерновой сделки.
В ООН заявили о продолжении работы над экспортом аммиачных удобрений из России
  • AP

Об этом, как пишет ТАСС, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы продолжаем наши контакты по этой теме», — сказал он.

Ранее в ООН заявили, что экспорта удобрений в рамках зерновой сделки до сих пор не было.

6 мая замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена прогрессом по ситуации с экспортом российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки под эгидой ООН.

В конце декабря в российском МИД заявили, что только Украина блокирует возобновление поставок аммиака.

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