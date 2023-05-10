В МО Турции заявили, что рассчитывают на продление зерновой сделки в интересах всех сторон

Турция рассчитывает на продление зерновой сделки в таком формате, чтобы она отвечала интересам всех сторон. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

Он подчеркнул, что в Турции планируются встречи в трёхстороннем и четырёхстороннем форматах с участием представителей России, Украины и ООН.

«Мы надеемся, что зерновое соглашение будет продлено в интересах всех сторон», — приводит ТАСС слова Акара в интервью телеканалу TRT Haber.

Ранее стало известно, что представители ООН обсуждают в контактах со всеми сторонами организацию экспорта аммиачных удобрений из России в рамках зерновой сделки.

Как сообщил РИА Новости источник, Россия на переговорах по «Черноморской инициативе» демонстрирует конструктивный подход.