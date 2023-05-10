Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МО Турции заявили, что рассчитывают на продление зерновой сделки в интересах всех сторон

Короткая ссылка
Турция рассчитывает на продление зерновой сделки в таком формате, чтобы она отвечала интересам всех сторон. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.
В МО Турции заявили, что рассчитывают на продление зерновой сделки в интересах всех сторон
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что в Турции планируются встречи в трёхстороннем и четырёхстороннем форматах с участием представителей России, Украины и ООН.

«Мы надеемся, что зерновое соглашение будет продлено в интересах всех сторон», — приводит ТАСС слова Акара в интервью телеканалу TRT Haber.

Ранее стало известно, что представители ООН обсуждают в контактах со всеми сторонами организацию экспорта аммиачных удобрений из России в рамках зерновой сделки.

Как сообщил РИА Новости источник, Россия на переговорах по «Черноморской инициативе» демонстрирует конструктивный подход.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить