Уничтожение будет продолжено: в МО РФ заявили о ликвидации большого количества наёмников из Польши и ФРГ во Львове

В ходе проведённого 6 июля удара по территории Академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наёмников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за время СВО ликвидированы уже почти 5 тыс. боевиков из других стран. Как подчеркнули в МО, Вооружённые силы РФ продолжат целенаправленно уничтожать иностранных наёмников на территории Украины.

В Минобороны России уточнили данные о последствиях группового удара по территории Академии сухопутных войск ВСУ во Львове, нанесённого 6 июля высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Как отметил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате было уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наёмников.

По информации оборонного ведомства, всего за время специальной военной операции ликвидированы около 4990 иностранных боевиков. Ещё 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины, заявили в МО.

«Вооружёнными силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наёмников на территории Украины», — подчеркнул Конашенков.

Как уточнили авторы Военной хроники, поражённый российскими войсками 6 июля комплекс зданий ВСУ задолго до начала СВО служил местом постоянной дислокации зарубежных наёмников из числа бывших военнослужащих.

«В частности, на территории 9-го корпуса располагались специалисты по радиоэлектронной разведке, минно-взрывному делу, специалисты медицинской и инженерных служб, а также инструкторы по противовоздушной обороне из стран НАТО», — сообщила Военная хроника.

Обстановка в зоне СВО

По словам Конашенкова, в течение минувших суток ВСУ предприняли ряд безуспешных попыток наступления на позиции российских военных. На Донецком направлении благодаря работе подразделений группировки войск «Юг», ударам авиации и артиллерии успешно отражено 14 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка (ДНР).

Кроме того, в районах н. п. Золотарёвка (ЛНР), Весёлое и Ясногорка (ДНР) поражены скопления живой силы и техники 28, 60, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также два полевых лагеря иностранных наёмников.

В районах н. п. Новгородское и Константиновка (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.

По данным МО РФ, за сутки в этом секторе уничтожены более 280 украинских военных, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.

Сводка Минобороны РФ о ходе специальной военной операции на Украине

На Краснолиманском направлении благодаря работе авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» отражено семь атак противника в районах н. п. Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва (ЛНР).

Наряду с этим наносились удары по подразделениям 21, 66 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Ковалёвка (ЛНР), Терны и Ямполовка (ДНР). В районе Червоной Дибровы пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Противник за сутки потерял здесь до 170 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходную гаубицу «Акация», две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражены три атаки противника в районах н. п. Урожайное и Приютное (ДНР).

Также по теме Штурмовой и армейской авиацией: в группировке ВС РФ «Восток» заявили о поражении более десяти мест скопления ВСУ Российская авиация в зоне СВО поразила свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре...

В дополнение к этому поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Старомайорское и Приютное (ДНР).

На Запорожском направлении пресечена деятельность двух украинских ДРГ в районах н. п. Луговское и Марфополь (Запорожская область). Кроме того, в районах н. п. Малая Токмачка, Новоданиловка и Новопокровка (Запорожская область) поражены скопления живой силы и техники 33, 47 и 65-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял в этих секторах до 190 человек, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу FH-70 производства Великобритании.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» поражены живая сила и техника 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Новомлынск, Табаевка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Кроме того, в районе н. п. Новосёловское (ЛНР) уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

ВСУ за сутки потеряли здесь до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении уничтожены более 30 украинских военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 94 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 117 районах.

Как уточнили в МО РФ, в н. п. Гончаровское (Черниговская область) поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников. Помимо прочего, на авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива.

Средства противовоздушной обороны перехватили 15 реактивных снарядов системы HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также одну крылатую ракету Storm Shadow. Наряду с этим за сутки уничтожено 15 украинских беспилотников.