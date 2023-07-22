Штурмовой и армейской авиацией: в группировке ВС РФ «Восток» заявили о поражении более десяти мест скопления ВСУ

Российская авиация в зоне СВО поразила свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре группировки «Восток». Наряду с этим ликвидировано несколько разведгрупп украинских войск, а также пресечена ротация ВСУ на передовых позициях. Авиация группировки «Запад» тем временем нанесла удар по одному из расположений ВСУ на Купянском направлении.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил о серии авиаударов по местам скопления ВСУ.

«Штурмовой и армейской авиацией поражено свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Пятихатки, Работино и Приютное», — заявил он.

Наряду с этим армейская авиация поразила скопление украинских боевиков в районе Старомайорского.

По словам Чехова, передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ западнее Макаровки.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены миномётный расчёт восточнее Урожайного, гаубица «Мста-Б» в районе Великой Новосёлки и станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.

Кроме того, расчёт зенитно-ракетного комплекса «Оса» сбил два беспилотника типа «Фурия» и две «Валькирии».

Помимо прочего, на Запорожском направлении сорвана попытка ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки. Также ликвидирована разведгруппа противника в районе Мирного. В этом же районе огнём артиллерии уничтожен миномётный расчёт, уточнил Чехов.

В дополнение к этому российские военные отразили атаку в направлении н. п. Работино, в результате чего противник потерял живую силу, танки, боевые бронированные машины и миномётный расчёт. В ходе контрбатарейной борьбы также уничтожена буксируемая гаубица в районе Червоной Криницы.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг»

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ сорвали две попытки противника провести разведку боем на Лисичанском направлении.

Наряду с этим мотострелковые соединения группировки успешно отразили атаки штурмовых групп противника на Авдеевском и Соледаро-Артёмовском направлениях.

Кроме того, расчёт системы залпового огня «Торнадо-С» поразил скопление живой силы 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе н. п. Меньковка.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила 120-мм миномёт противника в районе Белой Горы и самоходную гаубицу «Гвоздика» на огневой позиции у Максимильяновки. Расчёт зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» уничтожил разведывательный беспилотник «Фурия» в районе Владимировки.

Как рассказал глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, российские военные нанесли авиаудар по одному из расположений ВСУ на Купянском направлении.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Петропавловка», — заявил Зыбинский.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия группировки «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе н. п. Ивановка.

Самоходные артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-30 и противотанковые ракетные комплексы группировки нанесли удар по позициям 14-й отдельной механизированной бригады противника, а также по подразделениям территориальной обороны в районах н. п. Кисловка и Новосёловское.

Как отметил Зыбинский, общие потери противника составили до взвода живой силы и один пикап.

По его словам, на Двуреченском направлении противник предпринял контратаку силами роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позиции российских войск в районах Масютовки и Петропавловки. Противник был остановлен огнём артиллерии ВС РФ.

Потери ВСУ составили до отделения живой силы. Также уничтожена боевая машина пехоты.

В результате контрбатарейной борьбы в районе Новосёловского танк Т-72 уничтожил миномётный расчёт противника. Расчёт гаубицы «Гиацинт-Б», в свою очередь, уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы.

Наряду с этим средства противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник «Эльф» украинского производства.