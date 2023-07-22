Штурмовой и армейской авиацией: в группировке ВС РФ «Восток» заявили о поражении более десяти мест скопления ВСУ
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил о серии авиаударов по местам скопления ВСУ.
«Штурмовой и армейской авиацией поражено свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Пятихатки, Работино и Приютное», — заявил он.
Наряду с этим армейская авиация поразила скопление украинских боевиков в районе Старомайорского.
По словам Чехова, передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ западнее Макаровки.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены миномётный расчёт восточнее Урожайного, гаубица «Мста-Б» в районе Великой Новосёлки и станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.
Кроме того, расчёт зенитно-ракетного комплекса «Оса» сбил два беспилотника типа «Фурия» и две «Валькирии».
Помимо прочего, на Запорожском направлении сорвана попытка ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки. Также ликвидирована разведгруппа противника в районе Мирного. В этом же районе огнём артиллерии уничтожен миномётный расчёт, уточнил Чехов.
В дополнение к этому российские военные отразили атаку в направлении н. п. Работино, в результате чего противник потерял живую силу, танки, боевые бронированные машины и миномётный расчёт. В ходе контрбатарейной борьбы также уничтожена буксируемая гаубица в районе Червоной Криницы.
- Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг»
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ сорвали две попытки противника провести разведку боем на Лисичанском направлении.
Наряду с этим мотострелковые соединения группировки успешно отразили атаки штурмовых групп противника на Авдеевском и Соледаро-Артёмовском направлениях.
Кроме того, расчёт системы залпового огня «Торнадо-С» поразил скопление живой силы 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе н. п. Меньковка.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила 120-мм миномёт противника в районе Белой Горы и самоходную гаубицу «Гвоздика» на огневой позиции у Максимильяновки. Расчёт зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» уничтожил разведывательный беспилотник «Фурия» в районе Владимировки.
Как рассказал глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, российские военные нанесли авиаудар по одному из расположений ВСУ на Купянском направлении.
«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Петропавловка», — заявил Зыбинский.
Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия группировки «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе н. п. Ивановка.
Самоходные артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-30 и противотанковые ракетные комплексы группировки нанесли удар по позициям 14-й отдельной механизированной бригады противника, а также по подразделениям территориальной обороны в районах н. п. Кисловка и Новосёловское.
Как отметил Зыбинский, общие потери противника составили до взвода живой силы и один пикап.
По его словам, на Двуреченском направлении противник предпринял контратаку силами роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позиции российских войск в районах Масютовки и Петропавловки. Противник был остановлен огнём артиллерии ВС РФ.
Потери ВСУ составили до отделения живой силы. Также уничтожена боевая машина пехоты.
В результате контрбатарейной борьбы в районе Новосёловского танк Т-72 уничтожил миномётный расчёт противника. Расчёт гаубицы «Гиацинт-Б», в свою очередь, уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы.
Наряду с этим средства противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник «Эльф» украинского производства.