Авиация группировки «Восток» поразила более десяти мест скопления противника

Авиация группировки войск «Восток» поразила более десяти мест скопления противника на Запорожском направлении.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.

«Поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Приютное», — сказал подполковник.

Кроме того, сообщается о ликвидации разведгруппы ВСУ в районе Мирного.

«В этом же районе огнём артиллерии уничтожен миномётный расчёт», — говорится в заявлении.

По словам Чехова, на Запорожском направлении также сорвана попытка противника провести ротацию боевиков в районе Новодаровки.

Ранее ВС России уничтожили группу диверсантов на Купянском направлении.