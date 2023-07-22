Авиация группировки «Восток» поразила более десяти мест скопления противника
Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.
«Поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Приютное», — сказал подполковник.
Кроме того, сообщается о ликвидации разведгруппы ВСУ в районе Мирного.
«В этом же районе огнём артиллерии уничтожен миномётный расчёт», — говорится в заявлении.
По словам Чехова, на Запорожском направлении также сорвана попытка противника провести ротацию боевиков в районе Новодаровки.
Ранее ВС России уничтожили группу диверсантов на Купянском направлении.