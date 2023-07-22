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Российские войска остановили контратаку ВСУ на Двуреченском направлении

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Артиллерия группировки сил «Запад» остановила контратаку противника в районе Масютовки и Петропавловки на Двуреченском направлении.

Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, контратаку на позиции наших войск предприняла рота 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Огнём артиллерии группировки противник был остановлен», — говорится в заявлении.

Сообщается об уничтожении миномётного расчёта противника и станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, средства ПВО уничтожили разведывательный беспилотник «Эльф» украинского производства.

Ранее ВС России уничтожили группу диверсантов на Купянском направлении.

Также авиация группировки «Восток» поразила более десяти мест скопления противника.

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