ВС России 6 июля во Львове уничтожили большое число польских и немецких наёмников
- AP
Об этом говорится в заявлении ведомства.
«По подтверждённым данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории Академии сухопутных войск ВСУ в городе Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наёмников», — отметили в Минобороны России.
1 июля издание The Daily Beast сообщило, что воюющие на стороне Украины американские наёмники рассказали о тяжёлой обстановке на фронте и жестоких боях.