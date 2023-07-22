ВС России 6 июля во Львове уничтожили большое число польских и немецких наёмников

В Минобороны России заявили, что в рамках группового удара высокоточным оружием российские войска 6 июля уничтожили во Львове большое количество польских и немецких наёмников.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«По подтверждённым данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории Академии сухопутных войск ВСУ в городе Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наёмников», — отметили в Минобороны России.

1 июля издание The Daily Beast сообщило, что воюющие на стороне Украины американские наёмники рассказали о тяжёлой обстановке на фронте и жестоких боях.