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ВС России 6 июля во Львове уничтожили большое число польских и немецких наёмников

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В Минобороны России заявили, что в рамках группового удара высокоточным оружием российские войска 6 июля уничтожили во Львове большое количество польских и немецких наёмников.
ВС России 6 июля во Львове уничтожили большое число польских и немецких наёмников
  • AP

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«По подтверждённым данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории Академии сухопутных войск ВСУ в городе Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наёмников», — отметили в Минобороны России.

1 июля издание The Daily Beast сообщило, что воюющие на стороне Украины американские наёмники рассказали о тяжёлой обстановке на фронте и жестоких боях.

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