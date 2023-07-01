Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Наёмники из США рассказали, что бои на Украине хуже, чем в Афганистане и Ираке

Короткая ссылка
Воюющие на стороне Украины американские наёмники рассказали о тяжёлой обстановке на фронте и жестоких боях, пишет The Daily Beast.
Наёмники из США рассказали, что бои на Украине хуже, чем в Афганистане и Ираке
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — заявил наёмник с позывным Бам.

Боец также пожаловался на низкий уровень подготовки украинских военных.

Морской пехотинец Оффенбекер рассказал, что ВС России давят противника артиллерией и танками.

Минобороны России сообщило, что в результате удара российских войск 27 июня по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить