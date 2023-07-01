Наёмники из США рассказали, что бои на Украине хуже, чем в Афганистане и Ираке
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«Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — заявил наёмник с позывным Бам.
Боец также пожаловался на низкий уровень подготовки украинских военных.
Морской пехотинец Оффенбекер рассказал, что ВС России давят противника артиллерией и танками.
Минобороны России сообщило, что в результате удара российских войск 27 июня по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников.