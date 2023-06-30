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Лавров: Россия будет уничтожать места скопления военных ВСУ и иностранных наёмников

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские войска будут наносить удары по местам скопления украинских военных и западных наёмников.
Лавров: Россия будет уничтожать места скопления военных ВСУ и иностранных наёмников
  • РИА Новости

Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал во время брифинга по широкому кругу международных проблем в контексте ситуации вокруг Украины.

«Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать», — сказал Лавров.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро в своём Twitter написал, что из-за ранения троих колумбийцев после взрыва в Краматорске МИД страны направит России ноту протеста.

Российское посольство в Боготе назвало нахождение граждан Колумбии в прифронтовом городе Краматорске безрассудным.

Минобороны России сообщило, что в результате удара российских войск 27 июня по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников.

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