Посольство России в Боготе назвало поездку колумбийцев в Краматорск безрассудной

Российское посольство в Боготе назвало поездку граждан Колумбии в прифронтовой Краматорск безрассудной.

В дипмиссии отметили, что с тяжёлым сердцем узнали о событиях в Краматорске.

«Конечно же, мы рады, что для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — приводит РИА Новости сообщение посольства в Twitter.

Диппредставительство настаивает, чтобы граждане Колумбии не посещали места боевых действий.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом по Краматорску ликвидировали наёмников из Соединённых Штатов.