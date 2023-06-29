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Посольство России в Боготе назвало поездку колумбийцев в Краматорск безрассудной

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Российское посольство в Боготе назвало поездку граждан Колумбии в прифронтовой Краматорск безрассудной.

В дипмиссии отметили, что с тяжёлым сердцем узнали о событиях в Краматорске.

«Конечно же, мы рады, что для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — приводит РИА Новости сообщение посольства в Twitter.

Диппредставительство настаивает, чтобы граждане Колумбии не посещали места боевых действий.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом по Краматорску ликвидировали наёмников из Соединённых Штатов.

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