Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне ликвидировали в Краматорске американских офицеров
Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Цель, которая была поражена в Краматорске... там была целая куча американского военного персонала, огромное количество», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, американские военные прибыли в Краматорск из Румынии.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала не исключил, что ряд стран под видом наёмников посылает кадровых военных на Украину.