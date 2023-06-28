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Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне ликвидировали в Краматорске американских офицеров

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Российские войска ударом по Краматорску ликвидировали наёмников из Соединённых Штатов.

Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

«Цель, которая была поражена в Краматорске... там была целая куча американского военного персонала, огромное количество», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, американские военные прибыли в Краматорск из Румынии.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала не исключил, что ряд стран под видом наёмников посылает кадровых военных на Украину.

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