Лавров не исключил, что ряд стран под видом наёмников посылает кадровых военных на Украину

Глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала не исключил, что ряд стран под видом наёмников посылает кадровых военных на Украину.

Интервью опубликовано на сайте МИД России.

«Есть подозрения, что целый ряд стран под видом наёмников посылает туда уже своих кадровых военнослужащих», — заявил Лавров.

Также министр отметил, что на Украине есть иностранные инструкторы, которые «уж точно кадровые военные».

При этом Лавров добавил, что, судя по всему, инструкторы находятся не на линии боевого соприкосновения, но их «огромное количество».

Кроме того, он отметил, что чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться.