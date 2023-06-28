Лавров: чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться
- РИА Новости
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Те, кто отказываются от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться», — сказал Лавров в интервью передаче «Большая игра». Видео и текстовая расшифровка опубликованы на сайте МИД России.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом, поскольку страны Запада и Украина исключают такую возможность.