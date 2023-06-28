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Лавров: чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться

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Чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться.
Лавров: чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Те, кто отказываются от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться», — сказал Лавров в интервью передаче «Большая игра». Видео и текстовая расшифровка опубликованы на сайте МИД России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом, поскольку страны Запада и Украина исключают такую возможность.

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