Лавров: чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться

Чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Те, кто отказываются от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться», — сказал Лавров в интервью передаче «Большая игра». Видео и текстовая расшифровка опубликованы на сайте МИД России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом, поскольку страны Запада и Украина исключают такую возможность.