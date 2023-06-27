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Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной, поскольку Запад и Киев исключают такую возможность.
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Он прокомментировал утверждения представителей украинской стороны, что президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы выступить посредником в переговорном процессе между Москвой и Киевом.

«Мы знаем, что это абсолютно исключается Киевом, это абсолютно исключается странами коллективного Запада, поэтому предпосылок для этого нет», — отметил он. 

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

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