Секретарь СНБО Украины Данилов допустил участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, группа будущих российских переговорщиков с Украиной есть, однако в данный момент «остаётся в тени».
Данилов также отметил, что не исключено участие в этом процессе президента Белоруссии.
Ранее Лукашенко провёл переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития и столкновений с непредсказуемыми результатами.
Он добавил, что усилия Лукашенко были реализованы именно во имя этих целей.