Секретарь СНБО Украины Данилов допустил участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, группа будущих российских переговорщиков с Украиной есть, однако в данный момент «остаётся в тени».

Данилов также отметил, что не исключено участие в этом процессе президента Белоруссии.

Ранее Лукашенко провёл переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития и столкновений с непредсказуемыми результатами.

Он добавил, что усилия Лукашенко были реализованы именно во имя этих целей.