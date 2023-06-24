Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития
«Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами», — сказал он журналистам.
Песков добавил, что усилия Лукашенко были реализованы именно во имя этих целей.
«Президент Путин принял соответствующее решение», — подчеркнул представитель Кремля.
Также Песков заявил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».
В Минске сообщили, что Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.