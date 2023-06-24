Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения бойцов ЧВК «Вагнер»
- Gettyimages.ru
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, переговоры были проведены по согласованию с президентом России Владимиром Путиным и длились в течение всего дня.
«Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооружённых лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в настоящее время на столе есть абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, в котором прописаны гарантии безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».
Ранее в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что попытка вооружённого мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое полностью поддерживает действия Путина.