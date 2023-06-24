МИД России: попытка вооружённого мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Имевшая место в нашей стране попытка вооружённого мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе», — говорится в заявлении.
Как отметили в министерстве, действия заговорщиков направлены на дестабилизацию ситуации в стране и разрушение единства общества.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что попытка раскачать российское общество и разжечь гражданскую войну в стране провалилась.