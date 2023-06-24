Нарышкин заявил, что попытка раскачать российское общество провалилась

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что попытка раскачать российское общество и разжечь гражданскую войну в стране провалилась.

Слова Нарышкина приводит Российское историческое общество.

«На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество... разжечь огонь братоубийственной гражданской войны — провалилась», — говорится в сообщении.

Как отметил Нарышкин, российские граждане в сложившейся ситуации показали гражданскую зрелость, а также умение отличить правду от лжи.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.