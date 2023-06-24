Путин: действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими
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Он подчеркнул, что любая внутренняя смута является смертельной угрозой для российской государственности и народа.
«Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие», — заявил Путин.
Президент отметил, что все, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь предательства и террористических методов, понесут неминуемое наказание.
Также Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа.
Президент добавил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны.
В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.