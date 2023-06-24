Песков: уголовное дело против Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Белоруссию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».

«Уголовное дело будет прекращено в отношении него и сам он уйдёт в Беларусь», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он отметил, что ему неизвестно, кем будет работать Пригожин в Белоруссии.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев сообщил о деэскалации ситуации возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

По его словам, ситуация у штаба ЮВО «резко деэскалировалась» после объявления о договорённостях президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В Минске сообщили, что Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

До этого в НАК сообщали, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.