Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о её государственном суверенитете 1990 года», — сказал Галузин.

Также, по словам дипломата, необходимо прекратить боевые действия ВСУ и поставки западного вооружения Киеву.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта.

Также бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что НАТО подливает масла в огонь на Украине с целью вызвать взрыв.