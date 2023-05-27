МИД России: Украина для мирного процесса должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о её государственном суверенитете 1990 года», — сказал Галузин.
Также, по словам дипломата, необходимо прекратить боевые действия ВСУ и поставки западного вооружения Киеву.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта.
Также бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что НАТО подливает масла в огонь на Украине с целью вызвать взрыв.